22 января в прокуратуру Джабраильского района поступила информация о том, что сотрудник Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Султанов Азер Али оглу (1974 г.р.) подорвался на мине на территории освобожденного от оккупации села Мехдили Джабраильского района и получил телесные повреждения.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе расследования было установлено, что командированный в Джабраильский район сотрудник агентства Азер Султанов подорвался на мине во время проведения работ по разминированию территорий и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту в прокуратуре Джабраильского района возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) Уголовного кодекса.

Minval.az