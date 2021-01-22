С 1 февраля во всех учебных заведениях будет поэтапно возобновлено очное обучение. Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном дополнительным мерам по организации деятельности учебных заведений на территории Азербайджанской Республики в период особого карантинного режима.

Министр сказал, что возобновление очного обучения в учебных заведениях – решение не только Министерства образования. С 1 февраля в Баку, Сумгайыте, в Абшеронском районе будет поэтапно возобновлена учеба в начальных классах, в группах дошкольной подготовки и общинного типа.

«В течение последующих 2 недель после 1 февраля будут приняты решения об очном обучении на других этапах образования, сейчас трудно прогнозировать уровень инфицирования. Поэтому мы должны действовать осторожно», -добавил он.

По его словам, в течение следующих 2 недель ожидается возобновление частичного обучения в V-IX классах, а также в профессионально-технических школах и вузах, однако это будет зависеть от статистики заражения коронавирусом.

«Деятельность метро еще не восстановлена, если такое решение будет принято на следующем этапе, V-IX классы также могут возобновить обучение. В настоящее время во всех административных районах, фиксируется как минимум 1 случай заражения», — отметил министр.

Minval.az