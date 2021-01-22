Начался суд над должностными лицами, присвоившими пенсию умерших людей.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на основании поступивших материалов о незаконных действиях должностного лица Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР.

Установлено, что в Гусарском районном отделении ГФСЗ было необоснованно перечислено и обналичено в общей сложности 480 тысяч манатов, перечисленных на пластиковые карты умерших, граждан, у которых в предыдущие периоды истекали сроки выплат, назначенным в связи с утратой главы семьи, а также 47 граждан, не сумевших обналичить свои пенсии в банкоматах в связи с преклонным возрастом и болезнью.

К следствию привлечены Ариф Тахиров и Азер Джабраилов, работавшие на момент совершения преступления заведующими Гусарским районным отделением ГФСЗ, Матанат Ахмедова, работавшая заведующей сектором бухгалтерского учета данного отдела, а также Насир Абдуллаев, работавший заведующим почтовым отделением Гюндюзгала Гусарского района, в их отношении избрана административная мера в виде полицейского надзора, взята подписка о невызде.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

В ходе следствия была обеспечена компенсация причиненного ущерба в размере 268 тысяч манатов.

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