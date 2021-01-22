«Азерэнержи» строит новую подстанцию ​​110/35/10 кВ в Шуше, для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана, и обеспечения города надежным, стабильным и бесперебойным электричеством.

Как сообщили АПА-Экономикс в «Азерэнержи», новая подстанция, которая строится на въезде в Шушу, будет оснащена современным оборудованием, и подключена к диспетчерской системе дистанционного управления SCADA.

Здесь создаются открытое распределительное устройство 110 кВ, и закрытые распределительные устройства 35 и 10 киловольт. В здании управления подстанции, которое строится с сохранением национального орнамента Шуши, учтены все параметры. Несмотря на туманную, снежную и морозную погоду, работы продолжаются ускоренными темпами.



Следует отметить, что подстанция «Шукурбейли» в Физули расширяется и полностью реконструируется для подключения большей части освобожденных территорий, в том числе подстанцию «Шуша», к общей энергосистеме Азербайджана, и к подстанции на расстоянии 51 км от Имишли подводится новая линия 110 кВ. Самое главное, что в 75 км от Физули до Шуши прокладываются двухцепные воздушные линии электропередачи «Шуша-1» и «Шуша-2» 110 кВ. На воздушной линии электропередачи уже выполнено 70 процентов работ, в ближайшее время работы будут завершены. Высоковольтная воздушная линия, идущая через село Шукурбейли Физули, село Бёюктаглар Ходжавенда, село Дашалты Шуши, осуществляется вахтовым методом в самой сложной горной, лесной местности, снежной, туманной и дождливой погоде.

Отметим, что в ближайшее время в освобожденных Физулинском, Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах начнется строительство новых подстанций 110 киловольт.

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