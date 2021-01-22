Компания SOCAR Aviation (дочерняя структура SOCAR Turkiye Enerji) сдала в эксплуатацию пункт заправки авиатопливом в аэропорту имени Аднана Мендереса в Измире.

«Вслед за победой в тендере, присужденной SOCAR Aviation на ежегодную поставку авиационного топлива для авиакомпаний в аэропорту Аднана Мендереса в Измире, компания здесь ввела в эксплуатацию собственные мощности по снабжению топливом. Первое топливо с данного пункта снабжения было доставлено авиакомпании Turk Hava Yollari 5 декабря 2020 года», — говорится в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), передает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным Госнефтекомпании, SOCAR Aviation получила лицензию от Управления по регулированию энергетически рынка (EPDK) на использование пункта по снабжению топливом в аэропорту имени Аднана Мендереса.

«Данный объект имеет два резервуара для реактивного топлива объемом 750 тыс. кубометров. Пункт, расположенный на территории в 2,5 тыс. кв. метров, при существующей инфраструктуре имеет потенциал по заправке 182 тыс. кубометров топлива в год, что составляет 60% от общего потребления топлива в аэропорту. В этом контексте предполагается ежегодно заправлять топливом около 9 тыс. самолетов», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что с учетом этого пункта заправки топливом, всего у SOCAR Turkiye Enerji уже имеются два заправочных комплекса для воздушного транспорта. Первый пункт был открыт в аэропорту Милас-Бодрум в провинции Мугла.

«SOCAR Aviation в будущем планирует запуск новых топливозаправочных комплексов», — отмечается в сообщении.

SOCAR Aviation вышла на авиационный рынок Турции в 2013 году, осуществляя поставки топлива для авиакомпаний. Помимо аэропорта Милас-Бодрум и аэропорта имени Аднана Мендереса в Измире SOCAR Aviation удовлетворят также потребности двух аэропортов Стамбула, аэропорта Анталии, а также «Мугла Даламан», «Анкара Эсенбога», «Трабзон», «Самсун Чаршамба», Адана.

Minval.az