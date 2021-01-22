В прокуратуру поступила информация об убийстве жителя села Гедим Гала Шамкирского района Алиева Бахтияра Адиль оглу 1985 года рождения.

Как сообщили в прокуратуре Шамкирского района, сотрудники прокуратуры установили, что Асланов Васиф Эльман оглу (1980 г.р.) во время конфликта выстрелил из охотничьего ружья в Б.Алиева.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначена экспертиза.

Асланов задержан. Следствие продолжается.

Отмечается, что погибший был редактором и учредителем одной из региональных газет.

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