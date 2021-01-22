«В соответствии с решением Кабинета министров, паспорта, срок действия которых истек в январе 2020 года или позднее, считаются действительными до 1 июля этого года».

Об этом заявили в посольстве Азербайджана в США, передает Репорт.

«Просим учесть, что невозможно пересечь международные границы с паспортом с истекшим сроком действия. Учитывая это, просим вас обратиться в посольство республики за свидетельством о возвращении, если вы собираетесь посетить Азербайджан», — сообщили в диппредставительстве.

Minval.az