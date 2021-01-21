Специалист из Беларуси — Ольга Баркалава назначена новым главным тренером сборной команды Азербайджана по женской спортивной гимнастике, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана.

Ольга Баркалава 22 года занимается тренерской деятельностью, связанной с женской спортивной гимнастикой. В течение последних 6 лет работала старшим тренером сборной команды Беларуси в Минске.

«Я была в зале, где тренируется сборная команда, познакомилась с гимнастками. Здесь созданы все условия для развития спортивной гимнастики, очень красивый тренировочный зал. Я очень признательна за оказанное мне доверие и постараюсь сделать все для того, чтобы спортивные гимнастки Азербайджана были конкурентно способными на европейской и мировой аренах», — поделилась своими впечатлениями после назначения Баркалава.

Minval.az