Российский журналист и телеведущий Андрей Караулов заявил, что на президента РФ Владимира Путина было совершено как минимум пять покушений.

«[Покушений] было пять. Об одном [бывший президент Азербайджана] Гейдар Алиев рассказывал: в Баку. И потом я [журналисту Андрею] Кондрашову это все рассказал. Он тоже пропустил. Но потом Кондрашов у Путина спрашивал про это покушение в своем фильме. Я Андрею рассказал об этой истории и показал Алиева. Второе – это [наемный убийца Александр] Пуманэ: когда ожидали машину какую-то, начиненную взрывчаткой. Они бы взорвали ее просто – и перед кортежем сделали бы просто дырку в земле – и машины туда попадали. А Пуманэ был сердечник. Когда майор шел с лейтенантом: случайно шли – видят, мужик спит, а из багажника проводок торчит. «Ну-ка встань открой». А там… И у него в сердце удар. Он сердечник. И он умер. Он бы всю эту кингисеппскую группировку… Когда арестовали сенатора и самолетом везли. Я забыл его фамилию. Пожизненное заключение. Он был во главе этой кингисеппской группировки», – сказал Караулов, слова которого приводит «Гордон».

По его словам, Путина также планировали убить на похоронах бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

«Там много историй. Одну [российский сенатор Людмила] Нарусова рассказала: как ждали Путина взорвать, когда Собчака хоронили. Сразу, чтобы не мучиться. На похоронах», – отметил Караулов.

Minval.az