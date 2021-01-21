21 января состоялся визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в Туркменистан.

Как говорится в сообщении МИД, в рамках визита министры иностранных дел обеих стран подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана по совместной разведке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг” на Каспийском море.

В ходе визита президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра Джейхуна Байрамова.

Также состоялись встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым как наедине, так и в расширенном составе с участием делегаций.

Minval.az