21 января в результате взрыва мины погиб военнослужащий Азербайджанской армии, рядовой Джавадов Рашад Фарзали оглу.
Этот факт подтвердили в Минобороны.
В связи с инцидентом ведется расследование.
21 января в результате взрыва мины погиб военнослужащий Азербайджанской армии, рядовой Джавадов Рашад Фарзали оглу.
Этот факт подтвердили в Минобороны.
В связи с инцидентом ведется расследование.
Дата: 2021/01/21 21:20
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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