В целях защиты от инфекционных болезней животных, которые могут проникнуть на территорию нашей республики из других стран, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает необходимые меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основании информации Всемирной организации по охране здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро – МЭБ).

Как говорится в сообщении Агентства, в провинции Смоланд Швеции, мухафазе Салахаддин Ирака, провинциях Шокчанг, Бак-Лю, Тьензянг и Лонган Вьетнама выявлено высокопатогенное заболевание «птичий грипп».

В связи с этим, с учетом принципа зонирования в соответствии с «Кодексом здоровья наземных животных» МЭБ было введено ограничение на импорт в Азербайджан всех видов живых птиц и продуктов птицеводства из провинции Смоланд Швеции, мухафазы Салахаддин Ирака, провинций Шокчанг, Бак-Лю, Тьензянг и Лонган Вьетнама.

В то же время, в целях усиления контрольных мер по поводу проведения необходимых действий в связи с прибывающими, а также проходящими транзитом через Азербайджан транспортными средствами из Швеции, Ирака и Вьетнама, в Государственный таможенный комитет направлено соответствующее обращение.

Minval.az