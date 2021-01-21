Минобороны Азербайджана представило кадры из села Кендйери Кельбаджарского района.
Минобороны Азербайджана представило кадры из села Кендйери Кельбаджарского района.
Дата: 2021/01/21 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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