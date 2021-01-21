В Азербайджане выявлено еще 218 случаев заражения коронавирусом, 770 человек вылечились, 9 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 218 случаев заражения коронавирусом, 770 человек вылечились, 9 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/01/21 17:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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