Усилиями соответствующих структур Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел было обеспечено принятие необходимых мер для идентификации личностей в кратчайшие сроки лиц, погибших в боевых операциях.

Об этом заявил военный прокурор республики Ханлар Велиев на заседании коллегии Военной прокуратуры.

Он отметил, что сотрудники органов военной прокуратуры осуществили неотложные следственные действия, многочисленные экспертизы, в необходимых случаях и судебно-генетическую экспертизу, полностью установлены личности 2858 погибших, семьям переданы останки тел.

Минобороны Азербайджана ранее сообщало о 2855 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне.

Minval.az