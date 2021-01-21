20 января в ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены и возвращены 2 315 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в отношении 1 296 человек было применено административное взыскание за нарушение правил карантинного режима, 3 человека арестованы в административном порядке.

Также в общественных местах были задержаны 2 активных больных COVID-19, покинувших место жительства. В их отношении возбуждены уголовные дела.

Minval.az