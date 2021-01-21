Глава Исполнительной власти Шамкирского района Азербайджана Алимпаша Мамедов был вакцинирован от коронавируса.
Об этом сообщили в ИВ Шамкирского района.
Глава ИВ А.Мамедов стал первым человеком в районе, которому ввели вакцину от коронавируса в Шамкирской центральной районной больнице.
Глава района провел в комнате ожидания 30 минут после введения вакцины и затем уехал из больницы, отметив, что чувствует себя хорошо.
Следом за главой района были вакцинированы медицинские работники. Было отмечено, что в целом были вакцинированы 150 медицинских работников.