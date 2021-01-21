«Сегодняшний документ я бы назвал историческим, потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море. И это месторождение и работа на месторождении будет еще больше сближать наши страны и народы и принесет пользу и туркменскому, и азербайджанскому народу».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в формате видеоконференции в связи с подписанием между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» на Каспии.

«Сегодня в формате видеоконференции мы имеем возможность увидеться, вновь обсудить актуальные вопросы и присутствовать при подписании знаменательного документа, который отражает дух наших братских и дружественных отношений.

Я глубоко убежден, что без тесного политического взаимодействия между нашими странами на всех уровнях, и в первую очередь на уровне президентов, подписание сегодня документа было бы невозможным», — приводит слова президента «Репорт».

Minval.az