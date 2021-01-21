В Азербайджане будет создано торговое представительство Ирана.

Об этом заявил председатель Кооперативной палаты провинции Гилан Иса Мухаммади.

По его словам, с целью реализации пакетов поддержки ненефтяного экспорта Ирана и всесторонней поддержки валютных поступлений было проведено заседание Кооперативной палаты в связи с открытием постоянного офиса в Азербайджане.

«Одной из главных целей в проведении заседания является создание представительства или Торгового дома в Азербайджане и первый шаг в этом направлении – координация действий Кооперативной палаты с менеджерами, имеющими специальный VÖEN», — сказал на заседании председатель палаты Иса Мухаммади, передает АПА.

Он добавил, что иранская сторона прикладывает серьезные усилия для создания Торгового дома в Азербайджане.

Minval.az