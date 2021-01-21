Азербайджан и Туркменистан подписали межправительственный меморандум Меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» в Каспийском море.

Церемонию подписания меморандума в формате видеоконференции отслеживали президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов,

«Это месторождение «Кяпаз». Достлуг (Дружба) — это новое название», сказал агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Месторождение «Кяпаз» (туркменское название — Сердар) было открыто в 1986 году азербайджанскими специалистами. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются порядка в 50 млн тонн.

Разработка месторождения длительное время являлась предметом спора между Азербайджаном и Туркменистаном. По мнению ГНКАР, месторождение «Кяпаз» расположено в азербайджанском секторе Каспия и принадлежит Азербайджану. Ашхабад заявлял о принадлежности месторождения Туркменистану.

Азербайджан неоднократно предлагал Туркменистану совместную разработку месторождения «Кяпаз» на Каспии как вариант решения спора двух стран о принадлежности месторождения, но вопрос оставался открытым.

Minval.az