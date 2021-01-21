На станции метро «Эльмляр Академиясы» проводятся работы по реконструкции, сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, уже начался первый этап работ: «Работы проводятся на фасаде здания над станцией метро. Здание огорожено по периметру для обеспечения безопасности пешеходов».

Бахтияр Мамедов добавил, что в случае принятия Оперативным штабом при Кабмине решения о возобновлении пассажироперевозок в метро, для пассажиров будут созданы соответствующие условия для пользования станцией.

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