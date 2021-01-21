В освобожденные от оккупации города и районы Азербайджана откроются автобусные рейсы.

Об этом сказала завсектором по связям с общественностью Госслужбы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, уже подготовлен проект приказа о начале конкурса для определения компаний-перевозчиков:

«Сначала рейсы откроются в Горадиз, Суговушан, Талышкенд, Джабраильский и Зангиланский районы. Открытие рейсов в город Шуша планировалось на втором этапе, но учитывая большое количество желающих посетить эту жемчужину Карабаха, Шуша тоже включена в список первоочередных рейсов. Планируется, что автобусные рейсы в Шушу откроются из Гянджи, Бейлагана и Евлаха».

Minval.az