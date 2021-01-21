Пакистан испытал баллистическую ракету Shaheen-III с дальностью полета 2750 километров, способную нести ядерную боеголовку. Испытания этой ракеты прошли успешно.

Об этом сообщает пресс-служба пакистанского военного ведомства.

Целью запуска ракеты средней дальности была повторная проверка ее технических и конструктивных параметров. Это уже вторые испытание данного оружия. Первые состоялись в 2015 году.

Цель, по которой ракета нанесла удар, располагалась в Аравийском море. На летных испытаниях лично присутствовал глава Комитета начальников штабов Пакистана генерал Надим Раза. Он заявил, что целью стратегического потенциала страны является сдерживание любой агрессии против ее суверенитета.

Ученые и представители вооруженных сил Пакистана приняли поздравления с успешными испытаниями от президента страны Асрифа Альви и премьер-министра Имрана Хана.

В пресс-релизе Минобороны не было указано, способна ли ракета нести ядерный заряд, но об этом пакистанские военные заявляли ранее.

Разработка Пакистаном ракетно-ядерного оружия в первую очередь направлены на противодействие вооруженным силам Индии. Как и Пакистан, эта страна так же активно вооружается и регулярно проводит ракетные испытания.



Minval.az