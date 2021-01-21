Обнародован прогноз погоды на 22 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем северо-западный ветер сменится на умеренный юго-западный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 0-2 градуса мороза, днем 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление будет 775 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80%, днем – 50-55%.

22 января в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Местами туман, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 2-7 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах будет гололед.

22 января ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az