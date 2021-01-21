Сегодня состоялась встреча между находящейся с визитом в Баку делегацией, возглавляемой председателем правления TÜMKİAD Ильхами Озтюркем, и представителями Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана, сообщает Trend.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с работами по восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана, обеспечением занятости лиц, которые будут там жить.

Озтюрк отметил, что руководимая им организация готова оказать поддержку восстановительным работам на этих территориях, и визит нацелен на обсуждение этих вопросов с соответствующими структурами Азербайджана.

По его словам, в рамках программы поддержки Азербайджану в этом направлении в качестве приоритета предусматривается строительство промышленных заводов и текстильных фабрик.

В заключение встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между TÜMKİAD и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Minval.az