Задержанные в Ливии граждане Эльмихан Багиров и Алиага Бабаев вернулись на родину 21 января этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

«Доводим до сведения, что в марте 2016 года судно, принадлежащее зарегистрированной в Турецкой Республике компании и плававшее под флагом Сьерра-Леоне, было задержано силами береговой охраны Ливии во время движения в направлении Ливия-Мальта-Турция. Экипаж судна, состоящий из 12 человек, 3 из которых являются гражданами Азербайджанской Республики, был арестован на 5 лет за контрабанду нефтепродуктов. К сожалению, матрос корабля Эльшад Гусейнов скончался в Ливии.

В результате мер, принятых правительством Азербайджана в связи с возвращением в страну наших граждан, находившихся под арестом — капитана судна Эльмихана Багирова и матроса Алиаги Бабаева, решением Генеральной прокуратуры Ливии от 29 декабря 2020 года указанные лица были освобождены и помещены в центр временного содержания.

В результате необходимых мер, принятых МИД и Генконсульством Азербайджана в Стамбуле для экстренной эвакуации наших граждан, Эльмихан Багиров и Алиага Бабаев были доставлены на родину 21 января 2021 года рейсом Триполи-Стамбул-Баку. Процесс эвакуации осуществлялся при поддержке Турции и Ливии, координационной деятельности Украины и поддержке судовой компании», — отмечается в сообщении.

Minval.az