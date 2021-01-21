На первоначальном этапе турецкие компании планируют инвестировать 50 миллионов долларов в строительство текстильных фабрик на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал председатель правления TÜMKİAD Ильхами Озтюрк, находящийся с визитом в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что руководимая им структура ведет деятельность во многих сферах, но на первоначальном этапе планируется инвестировать в текстильную сферу.

Озтюрк добавил, что после обсуждений в Азербайджане будет определено, какая работа будет проведена в других сферах.

Minval.az