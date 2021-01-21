На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена азербайджанской нефти повысилась на $0,45 (0,8%) и составила $56,84 за баррель.
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Цена азербайджанской нефти повысилась на $0,45 (0,8%) и составила $56,84 за баррель.
Дата: 2021/01/21 11:44
Раздел: Азербайджан, Экономика
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