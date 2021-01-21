Синдромом непонимания ошибок страдают люди недалекие, но он имеет обыкновение распространять свою власть и на мыслящих людей.

Известного российского специалиста-международника и американиста, профессора МГИМО Андраника Миграняна дилетантом не назовешь. Его мнением дорожат коллеги и компетентная аудитория.

Совсем недавно профессор высказался по итогам второй карабахской войны в прямом эфире Национальной службы новостей России (НСН), и, что называется, обескуражил. Его выкладки и доводы оказались, мягко говоря, неубедительными, Мигранян ударил лицом в грязь.

Любая дискуссия умирает, если в дебюте отсутствует правдивая фактография. Образно говоря, кривой фундамент не годится для возведения устойчивой конфигурации.

В воззрениях Мигранян не то что бы покривил душой, а стал называть белое черным. Вроде человек информированный, имеет опыт престижных американских институтов. Как минимум не должен лукавить. Если уж берется пролить свет на невидимую сторону событий, обязан быть на трезвой волне.

Но стиль и уровень его умозаключений дает основания предположить, что стажировался он вовсе не в Америке, а в Армении, где, скажем так, ученые постоянно чудят.

Пафос, которым блеснул профессор, удивил, дав повод вопросить — серьезный ли он вообще человек.

В науке, как известно, допускаются незначительные погрешности, особенно, если имеет место фактор аномальных явлений. В политологии этому есть место и без аномалий. Но всему есть предел, особенно когда несущие тенденции и факты не вызывают сомнений.

Уровень лжи зашкалил, да так, что вряд ли после озвученных открытий у серьезной аудитории проснется желание ему доверять.

Возможно, представитель МГИМО взялся мстить президенту Ильхаму Алиеву за его громкие победы в дипломатических баталиях, где он легко клал на лопатки коллективный армянский истеблишмент.

Недавно Ильхам Алиев, давая оценку завершившейся 44-дневной войне, заявил, что «Азербайджан разгромил армию Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна». Спорить бесполезно, ибо Пашинян армию не создавал, а принял ее такой, какой она уже была, да еще и с лейблом «непобедимой». У Миграняна же свой, особый подход.

В эфире он выдал такой текст: «Основные проблемы в армянской армии возникли после апреля 2016 года. Тогда Азербайджан потерпел поражение в «четырехдневной войне» и запросил перемирия. Впервые в этой войне были применены беспилотники. Азербайджан сделал выводы из этого и начал накачивать армию беспилотниками. Тогдашнее армянское руководство приняло решение перевооружить армию и заказало средства противовоздушной обороны в России».

Мигранян ударяется в вольную импровизацию на основе искаженных истин. Во-первых, тогда Азербайджан впервые и применил новейшие системы электронного наведения удара на вражеские цели с использованием летающей техники, чем и обезвредил противника. Во-вторых, как же Азербайджан проиграл, если освободил от оккупации более 2 тысяч гектаров земель вместе со стратегической высотой Ляля-Тепе?!

Прорыв позволил восстановить контроль за огромными территориями, и, благодаря успеху, освобожденный населенный пункт Джоджуг-Марджанлы пять лет живет полнокровной жизнью.

Перемирия удалось добиться благодаря настойчивости Еревана, который взял на телефонный абордаж министра обороны России Сергея Шойгу. Последний настоял на немедленном прекращении огня в разговоре с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Очень кстати вспомнить, что азербайджанские военные кинжально рассекли редуты оккупантов, добравшись до пределов Армении. Серж Саргсян серьезность положения и достал Москву просьбой о прекращении огня.

Ответственность за провал в 44-дневной кампании Мигранян возлагает на Пашиняна, безосновательно обвиняя его «в разворовывании денег, которые должны были пойти на приобретение систем ТОР и «Панцирь», призванных бороться с беспилотниками». По сути вопроса профессор МГИМО говорит верно, но при этом выводит за скобки ответственности настоящих расхитителей.

Ими как раз и были экс-президент Серж Саргсян с приближенными, которые сдали позиции в апрельской кампании 2016 года.

В его бытность главкомом и были закуплены старые вооружения, оказавшиеся не работоспособными уже в ходе последней кампании. На волне хищений было отмыто порядка 200 млн долларов, к чему Пашинян по определению не имеет отношения.

Восседающий в первопрестольной Мигранян заявляет, что «Пашинян за 2,5 года руководства Арменией развалил армию, сорвал программу перевооружения и дал возможность Алиеву почувствовать себя победителем».

И снова аналитик выставляет себя в образе брехуна, ибо армия Ильхама Алиева не чувствует себя, а является полноправной победительницей в ожесточенном многолетнем противостоянии.

А далее профессор ударяется в базарные сплетни, дескать, «Пашинян продал Карабах за 5 млрд долларов», тогда как выглядящий в его глазах громовержцем Серж Саргсян будто бы решительно отверг торг, предложив Азербайджану аж 6 млрд., лишь бы он забыл о Нагорном Карабахе.

Стиль мышления, содержание фактов и доводов, которыми оперирует Мигранян, говорят лишь о том, что выдающий себя за тяжеловеса политтехнологий специалист грешит провинциальным примитивизмом, заплывая в стихию базарных пересуд.

Не гоже ученому лить напраслину на того же Пашиняна, который разнес криминальную власть карабахских отщепенцев, освободив народ от гнета казнокрадов и убийц. Каким бы неудачником не выглядел нынешний премьер, он не является преступным элементом, и этим выгодно отличается от своих предшественников.

А утверждение «толпа, уличная чернь, осуществила переворот и привела к власти человека с улицы, такую же чернь» демонстрирует глубину лицемерия и ханжества самого Миграняна, который смотрит на соплеменников свысока, видя в них чернь и рвань.

Ему слабо признать, что прежнюю власть свалила не чернь, а народный гнев. Люди отвергли диктатуру профессиональных бандитов и гангстеров, приведших страну к краю бездны.

Наконец, Миграняну должно быть стыдно за то, что ставит очевидные истины с ног на голову, заявляя, будто «Ильхам Алиев победил не армию Саргсяна и Кочаряна, а разложившуюся армию Никола Пашиняна». Сильные духом проигрывают с достоинством, но Миграняну это не присуще.

Жаль, что Ильхам Алиев и Андраник Мигранян еще не схлестнулись на дискуссионных площадках, как это было с Николом Пашиняном на Мюнхенской конференции безопасности. Вот бы батл получился. Показал бы азербайджанский глава профессору-крючкотворцу, где армянские раки зимуют.

Но еще не вечер, может и доведется.

Тофик Аббасов

Minval.az