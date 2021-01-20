С благодарностью и уважением вспоминаю героев, погибших 20 января 1990 года за независимость братского Азербайджана.
Об этом в соцсети «Твиттер» написал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.
С благодарностью и уважением вспоминаю героев, погибших 20 января 1990 года за независимость братского Азербайджана.
Об этом в соцсети «Твиттер» написал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.
Дата: 2021/01/20 23:39
Раздел: Азербайджан, Мир
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