Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября принял мужественное решение, которое позволило спасти тысячи жизней. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Говоря о том, что предстоит сделать в регионе дальше, он пояснил, что теперь необходимо восстановить его экономику, что очень и очень сложно, причем решить эту задачу нужно достаточно быстро.

Депутат обратил внимание, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «проявил серьезное мужество, остановив дальнейшее продвижение вооруженных сил вглубь Нагорного Карабаха из гуманитарных соображений, из соображений, с которыми к нему обратился президент России Владимир Путин, о том, что это единственная возможность прекратить кровопролитие».

«Поэтому Ильхам Гейдарович Алиев, безусловно, доказал, что он достойный сын своего великого отца, основателя современного Азербайджана, Гейдара Алиевича Алиева. Он принял тяжелое, но очень мудрое решение, которое позволило спасти жизни, без лишней патетики, тысячам людей», — указал Леонид Слуцкий, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Парламентарий пояснил, что российский лидер в нужный момент принял гениальное решение. «Всегда, с момента, когда в конце 1980-х этот конфликт приобрел масштабные очертания, главной задачей являлось прекратить кровопролитие. Эта задача решена. Уверен: то, как президент России сумел объединить стороны конфликта в целях его завершения, войдет в мировую хрестоматию разрешения замороженных конфликтов, длящихся долгие годы», — обратил внимание депутат.

Слуцкий также напомнил, что российский парламент никогда не прерывал отношений ни с Милли Меджлисом Азербайджана, ни с Национальным собранием Армении. «Мы никогда не оставляли в своих контактах очень тонкое и очень сложное карабахское досье», — добавил он.

Minval.az