Восстановление транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе послужит развитию международного транзита для России, Ирана, Турции и Грузии. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в комментарии для «Российской газеты».

Он отметил, что прекращение горячей стадии вооруженного конфликта в регионе открыло новые возможности для обеспечения мирной жизни, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между народами Армении и Азербайджана. «И такой подход уже просматривается», — подчеркнул Нургалиев, напомнив о решении по разблокировке экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

«В качестве приоритета установлено восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения для обеспечения перевозок в интересах Армении и Азербайджана. Воспользоваться этими коммуникациями в целях развития международного транзита смогут и соседние страны — Россия, Иран, Турция, Грузия», — цитирует Нургалиева ТАСС.

Он подчеркнул, что на основе этого «создаются фундаментальные предпосылки для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Карабахе». «Остается всем вместе их реализовать», — сказал заместитель секретаря СБ РФ.

Minval.az