Ставшие шехидами в Отечественной войне Казимов Худуш Гасан оглу и Мамедов Илькин Джамиль оглу похоронены в Гяндже.

Тела двух солдат Азербайджанской армии, геройски погибших в 44-дневной Отечественной войне в направлении Муровдага, Казимова Худуша Гасан оглу (1988 г.р.) и Мамедова Илькина Джамиль оглу (1992 г.р.) были доставлены в город Гянджа.

Шехиды были похоронены в Аллее шехидов Гянджи. В похоронах приняли участие глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов, генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности города, передает АПА.

Отметим, что Х.Казимов и И.Мамедов были одними из 50 военнослужащих, пропавших без вести в Отечественной войне.

Allah rəhmət eləsin!



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