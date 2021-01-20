21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, в некоторых местах мокрый снег и снег, сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

Будет дуть порывистый северо-западный ветер, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 0, днем 1-3 градуса тепла. К вечеру осадки прекратятся. Атмосферное давление будет 766 мм ртутного столба, относительная влажность — 80-90 процентов.

21 января в районах Азербайджана ожидаются осадки, снег, ночью и утром будет туман, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 0-3, днем 4-7 градусов тепла, в горах ночью 10-15 градусов мороза, днем 3-7 ниже нуля.

Minval.az