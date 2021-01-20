Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января.
Президент возложил венок к комплексу вечного огня на Аллее.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января.
Президент возложил венок к комплексу вечного огня на Аллее.
Дата: 2021/01/20 12:16
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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