Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств, а это взаимный процесс. Об этом напомнил завсектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов на страницах российского издания «Московский комсомолец».

Напомним: накануне на страницах газеты были опубликованы статьи Марины Перевозкиной «Полдома оставляют армянину, полдома забирают»: азербайджанцев обвинили в приграничных захватах» и «Армения испугалась «турецкого мешка», где приводился взгляд на ситуацию исключительно с армянской стороны. В первой статье — «Полдома оставляют армянину, полдома забирают»: азербайджанцев обвинили в приграничных захватах», посвященной демаркации границы, бывший командующий погранвойсками Армении Левон Степанян — приводит удивительный и опасный для современного мира аргумент: «Армяне всегда были недовольны этой границей». После чего рассказывает, как сейчас «их военные, зная о том, что там нет наших войск, есть только простые крестьяне, наглым образом заезжают на территорию Армении, нарушая советские границы, втыкают свой флаг, открывают свой прибор GPS и говорят, что это их земля. И ставят щиты: «Добро пожаловать в Азербайджан»», что «они определяют границы по GPS, и прибор, как правило, всегда показывает в пользу Азербайджана», и в результате Армения теряет огромные территории.

Как отметил в своей статье Ф.Ахундов, «мы тоже недовольны существующей границей. Точнее, тем, что в двадцатые годы ХХ исторические азербайджанские земли Зангезура были незаконно переданы Армении и рассекли территорию нашей страны надвое, изолировав Нахчыван от остальной части Азербайджана. Но Азербайджан последовательно выступает на мировой арене за уважение границ и территориальной целостности государств. А это взаимный процесс. Вне зависимости от того, нравятся границы или нет. Мировая история сохранила множество примеров, в какие беды ввергали свой народ политики, желающие «исправить» границы силой». Объяснил Ф.Ахундов и то, «почему зловредные приборы GPS «как правило, всегда показывают в пользу Азербайджана». Собственно говоря, об этом рассказывает и сам Степанян: «В советское время это была административная граница, потом она тоже была чисто формальной, потому что территории вокруг были под нашим контролем». Здесь, как бы жестоко и цинично это ни звучало, надо бы спросить об истории этих земель и домов. Напомним: в 1992-1994 году Армения, нарушив границы, международное право и нормы цивилизованного поведения на мировой арене, оккупировала 20% территории Азербайджана, включая и районы, лежащие между бывшей НКАО и Арменией — Зангеланский, Губадлинский, Лачинский и Кельбаджарский. В результате по одну сторону бывшей советской границы располагались земли Армении, с другой — земли Азербайджана, оккупированные Арменией. Напомним: армянского населения в этих районах практически не было. А вот азербайджанцы во время оккупации были подвергнуты жестокой «этнической чистке». Люди уходили в прямом смысле слова босиком через заснеженные перевалы, десятки мирных жителей до сих пор считаются пропавшими без вести — они просто замерзли в горах. В результате с армянской стороны с границей не церемонились — и не только распахивали земли и собирали половину урожая, требуемого для пропитания населения Армении, добывали золото на рудниках Веджнели и Сейюдлю, но и строили дома и проводили дороги в приграничных селах… А теперь, после того, как Армения проиграла войну и ее силой заставили покинуть оккупированные территории, и когда настало время провести границу в соответствии с тем, как она отмечена на картах, а не тем, как кому-то хочется, приборы GPS, разумеется, на всех этих ранее захваченных участках показывают не только в пользу Азербайджана, но и в пользу ООН, признающей эти границы. И так будет вне зависимости от того, проводить ли границу по GPS или по старинке — с рейкой и теодолитом». После чего напомнил: «Это, конечно, болезненный процесс, и прежде всего для самих жителей приграничья, тех самых, которые сегодня сжигают дома и сады, чтобы «не достались врагу». Но когда эти нынешние хозяева там поселились? И что стало с теми, кто жил там раньше? Это неприятные вопросы, но без ответов на них невозможно понять, что происходит сегодня в приграничных районах». Комментируя же другую статью — «Армения испугалась «турецкого мешка», — где председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян заявляет: «Обещания (президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Армения получит транзит в Россию через территорию Азербайджана — Ф.А.) — это одно, а реальность – другое. Даже в советское время поезда, идущие через Нахичевань из Армении, забрасывались камнями и приходили с битыми стеклами. То же самое было и в Азербайджане, даже во время землетрясения в Армении, когда туда шли гуманитарные грузы». И вообще, мол, «наша историческая память мешает нам верить туркам на слово», — Ф.Ахундов напоминает: «Воздержимся от ироничных вопросов, как поступили со своей исторической памятью немцы и французы, заключив Елисейский договор, и как с ней обходился СССР, для которого ФРГ была одним из крупнейших внешнеторговых партнеров. Подобных примеров в мире множество, и именно благодаря им войны в конце концов заканчиваются. Обратимся к тому отрывку, где господин Саркисян рассказывает, как «поезда, идущие через Нахичевань из Армении, забрасывались камнями и приходили с битыми стеклами». И умалчивает о мелкой детали: происходило это на территории Армении! Все дело в «железнодорожной географии» Южного Кавказа. Железная дорога из Азербайджана в Нахчыван проходит через территорию Армении, так называемый «мегринский участок» (по названию станции Мегри) протяженностью в 46 километров. Тем не менее, этот участок хоть и находился на территории Армении, но принадлежал Азербайджанской Железной дороге. И именно там с начала конфликта в Карабахе армянские ультранационалисты забрасывали камнями поезда. Уже в 1989 году Нахчыванская АССР оказалась в полной блокаде». Напоминает и о другом: «…В течение всех трех десятилетий, пока продолжался конфликт между Арменией и Азербайджаном, в Ереване, как и 1988 г. жаловались на «блокаду». При этом «ключи» от железных дорог находились в самой Армении, оккупировавшей 150 км этой самой железной дороги. Достаточно было признать границы и вывести войска из чужих, т.е. азербайджанских, оккупированных земель, как того требовали четыре резолюции СБ ООН. Но Армения этого добровольно так и не сделала. Тем не менее сегодня, после Второй Карабахской Войны, подписанное президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении Трехстороннее соглашение дает всем странам региона шанс разблокировать коммуникации, открыть и в прямом, и в переносном смысле новые дороги». После чего подводит итог: «Но важно помнить: к счастью или к сожалению, страны не меняют своих адресов. Нравится это кому-то или нет, но Армения граничит с Азербайджаном и Турцией. И просто шокирует, когда в такой ситуации в Армении находятся желающие вновь «опустить шлагбаум» и оставаться в изоляции, рассуждая о «турецком мешке» и т.д. Потому что на самом деле «мешок», в котором находится сегодня Армения, «затянут» изнутри теми, кому до сих пор не нравятся границы со всеми своими соседями».

Нурани

Minval.az