Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе сняло короткометражный фильм, посвященный трагедии 20 Января.

В фильме говорится, что погромы против азербайджанцев начались в Армении в 1987 году, когда армяне напали на села, где проживали азербайджанцы и убили сотни мирных жителей.

В фильме также говорится, что в 2020 году азербайджанская армия за 44 дня освободила оккупированные территории.

В фильме подчеркивается, что сегодня, спустя 31 год после трагедии «Черный январь», Азербайджан является свободным, процветающим и сильным государством и стремится превратить Кавказ в регион мира и сотрудничества.

Minval.az