После освобождения азербайджанских земель от оккупации многие структуры и организации Турции выражают поддержку Азербайджану.

Об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, сообщает Репорт.

Посол отметил, что предложение председателя Партии националистического движения Довлета Бахчалы о строительстве за свой счет школы имени Узеира Гаджибейли в Шуше также исходит из этих намерений:

«Если президент Азербайджана Ильхам Алиев сочтет нужным, то желание Бахчалы будет претворено в жизнь. Многие турецкие организации и учреждения готовы оказать любую поддержку».

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