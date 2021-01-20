Посольство Казахстана в Азербайджане сделало заявление в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января.

«В связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января Посольство Казахстана выражает искреннее сочувствие народу Азербайджана и чтит светлую память невинных жертв, погибших во имя свободы», — говорится в публикации посольства на Facebook.

🇰🇿 Қазақстан Елшілігі 20 қаңтар трагедиясының 31 жылдығына байланысты Әзербайжан халқына шын жүректен жанашырлық… Опубликовано Посольство Казахстана в Азербайджане Вторник, 19 января 2021 г.

Minval.az