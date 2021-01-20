Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к гражданам.

Как сообщил начальник отдела ГДП, полковник полиции Вагиф Асадов, сегодня в связи с посещением гражданами Аллеи Шехидов в связи с годовщиной трагедии 20 января движение автомобилей от проспекта Парламента в направлении Аллеи Шехидов ограничено:

«Просим водителей не пользоваться в этом направлении личными автомобилями, чтобы обеспечить безопасное движение посетителей. Также сегодня в 12:00 будет минута молчания, все автомобили на минуту прекратят движение».

Minval.az