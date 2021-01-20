Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с 31-й годовщиной трагедии 20 Января.

В заявлении пресс-службы министерства говорится:

«В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР Советская армия численность 26 000 человек была введена в Баку и Сумгайыт, а также в другие города страны. В результате этой военного вмешательства 147 мирных жителей были убиты, 744 получили серьезные ранения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана как «Черный январь».

Сегодня спокойны души наших героических шехидов, отдавших жизнь за независимость Азербайджана, а также за суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Отважная азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего освободила наши территории, десятилетиями находившиеся под оккупацией врага, была восстановлена территориальная целостность Азербайджана.

Независимость, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана будут укреплены, и те, кто ставит под сомнение эти высшие принципы, составляющие основу государственности, и те, кто продвигает реваншистские идеи, получат достойный ответ, будут предприняты все необходимые шаги для привлечения к ответственности виновных в различных преступлениях против Азербайджанского народа и государства», — говорится в заявлении.

Minval.az