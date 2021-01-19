Прошел 31 год со дня кровавых событий 20 января 1990 года, ставших символом независимости, свободы и территориальной целостности Азербайджана.

В ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года воинские части бывшего Советского союза как с моря, так и и с суши атаковали мирное население города Баку, тем самым совершив невиданное доселе кровавое преступление против человечества. В результате этого погибли 133 ни в чем не повинных мирных граждан Азербайджана, 744 человека были ранены, 841 — незаконно арестованы. Среди жертв были несовершеннолетние, старики и женщины. Это преступление, совершенное против мирного населения Азербайджана Советской Армией по приказу президента СССР Михаила Горбачева, вписано в историю человечества кровавыми буквами.

20 января в Азербайджане является Днем всенародной скорби.

Minval.az