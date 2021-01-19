Президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети Facebook поделился публикацией в связи с наступающей годовщиной трагических событий 20 Января.
Опубликовано Ilham Aliyev Вторник, 19 января 2021 г.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в соцсети Facebook поделился публикацией в связи с наступающей годовщиной трагических событий 20 Января.
Опубликовано Ilham Aliyev Вторник, 19 января 2021 г.
Дата: 2021/01/19 22:56
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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