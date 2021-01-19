По случаю победы во второй Карабахской войне в Азербайджане ожидается принятие акта об амнистии. Об этом заявил член Комиссии по условно-досрочному освобождению при министерстве юстиции АР Алимамед Нуриев.

В Азербайджане, по его словам, активно применяется принцип гуманизации наказания. Наказание в виде лишения свободы назначается лишь в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Можно сказать, что касательно лиц, совершивших преступления, не представляющих большой общественной опасности, суды не выносят решения о лишении свободы. В целом доля подобных наказаний снизилась до 45% от числа возбужденных уголовных дел. Это способствует разгрузке пенитенциарных учреждений», — отметил Нуриев, слова которого приводит «Спутник».

Параллельно интенсивно используются и другие институты по смягчению наказания, например акты амнистии и распоряжения о помиловании.

Minval.az