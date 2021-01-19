Кабинет министров прокомментировал вопрос о выдаче единовременной выплаты (190 манатов) за январь безработным и неофициально работающим лицам, потерявшим доход в условиях особого карантинного режима.

В период с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года по всей стране был введен особый карантинный режим.

“Этот период охватывал месяц. В связи с этим 30 декабря прошлого года Министерством труда и социальной защиты населения было завершено перечисление единовременной выплаты в размере прожиточного минимума текущего года (190 манатов) безработным и неофициально работающим малообеспеченным лицам, потерявшим доходы в связи с ужесточением особого карантинного режима в нашей стране”, — говорится в сообщении Кабинета министров.

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