В Азербайджане разработана программа утилизации старых автомобилей.

Об этом сказал заведующий отделом экологической политики министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он отметил, что в «Государственной программе по обеспечению безопасности дорожного движения в Азербайджане» предусмотрены разработка и реализация программы утилизации старых автомобилей.

Саттарзаде уточнил, что программа готова и находится на последнем этапе согласования.

«После реализации программы утилизации старых автомобилей в обновлении автомобильного парка страны будут достигнуты значительные результаты», — добавил Расим Саттарзаде, слова которого приводит «Тренд».

Minval.az