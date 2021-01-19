В столице ухудшилась погода. В настоящее время в Баку идет снег.
В столице ухудшилась погода. В настоящее время в Баку идет снег.
Дата: 2021/01/19 20:27
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
292
В стране активно применяется принцип гуманизации наказания
Определен перечень документов для пересечения граждан Азербайджана, выезжающих в Турцию в рамках безвизового путешествия
В вакцинации применяется вакцина «CoronaVac», разработанная китайской компанией «Sinovac»
Получен ответ из Ватикана на письмо, направленное председателем Управления мусульман Кавказа Папе Римскому Франциску
Обнаружено и обезврежено 210 мин и 2 неразорвавшихся боеприпаса
Кабмин — о единовременной выплате в размере 190 манатов
Программа готова и находится на последнем этапе согласования
Мероприятие будет завершено в установленные сроки
Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно посещает регионы страны.