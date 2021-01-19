Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обнародовал в соцсети «Твиттер» свои высказывания.
— İlham Əliyev (@azpresident) January 19, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) January 19, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) January 19, 2021
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обнародовал в соцсети «Твиттер» свои высказывания.
— İlham Əliyev (@azpresident) January 19, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) January 19, 2021
— İlham Əliyev (@azpresident) January 19, 2021
Дата: 2021/01/19 19:58
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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