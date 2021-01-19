Вчера министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению назвал примерные расходы на восстановления железнодорожных линий в случае разблокирования коммуникаций в регионе.

По информации сайта Аrmenianreport, на восстановление участка Дилижан-Иджеван, проходящего по железной дороге Иджеван-Газах уйдет 496 млн. долларов. Также, согласно оценке, восстановление железной дороги на южном направлении (Ереван-Нахчиван-Мегри-Карабах) оценивается в 211 млн. долларов.

Но сколько средств потребуется на строительство железнодорожных линий на территории Азербайджана для восстановления транспортных и коммуникационных связей в регионе?

Более того, также интересно узнать длину железнодорожных линий, которые необходимо построить и реконструировать в Азербайджане для восстановления сообщения. Согласно нашим исследованиям, протяженность железнодорожной линии на территории Азербайджана от станции Горадиз Физулинского района до станции Агбанд Зангиланского района и до границы с Арменией составляет 100 км. На территории Нахчыванарасстояние от границы с Арменией до станции СаламмаликОрдубадского района – составляет 8 км, и от Валидага до границы с Арменией – 8 км. Вторая железнодорожная ветка от Газаха до Бархударлы составляет 17 км, а от Бархударлыдо Иджевана – 15 км.

Как отметил бывший министр финансов, доктор экономических наук, профессор Фикрет Юсифов, ситуацию должны оценить эксперты с трех сторон:

«В связи с конфликтом также необходимо участие российских специалистов. Согласно декларации, Россия здесь участвует как нейтральная сторона, и открытие коммуникаций предусмотрено в этой декларации. Необходима реальная объективная оценка для строительства железных дорог. Затем следует рассмотреть вопрос о соответствующем распределении этих трат. Проведенная только Арменией оценка не имеет никакого значения».

Эксперт также напомнил о том, что железнодорожные коммуникации на освобожденных территориях были повреждены и деформированы:

«Может потребоваться строительство новой железнодорожной линии. В этом случае следует произвести определенные оценки, чтобы начать восстановление коммуникаций».

Старший преподаватель кафедры эксплуатации железных дорог Азербайджанского технического университета, специалист по железнодорожному транспорту Ниджат Зохрабов в свою очередь отметил, что в зависимости от того, какая технология будет взята за основу, это окажет влияние на проведение оценки:

«Для разных железнодорожных линий одинаковой длины может быть составлена различная смета, ведь на траты влияют различные факторы. Это может зависеть от региона, в котором будет проложена железная дорога, рельефа этого региона и оценки объектов, строящихся на этой дороге».

По словам эксперта, железнодорожные линии на наших освобожденных территориях разрушены, поэтому речь идет не о восстановлении железнодорожной линии, а ее реконструкции:

«В целом, эту железнодорожную линию нужно будет обновлять с нуля. Коммуникации практически отсутствуют. Если бы здесь сохранились линии, их можно было бы просто капитально отремонтировать, тогда не пришлось бы тратить столько средств. Кроме того, эта дорога будет считаться магистральной, нагрузка на нее будет высокой. Поэтому, вероятно, эту дорогу демонтируют и отстроят заново с нуля. С этой точки зрения, реконструкция дороги может потребовать дополнительных затрат».

Как отметил эксперт, железные дороги в Нахчыване за эти годы тоже не эксплуатировались.

По словам экономиста Рашада Гасанова, на восстановление Карабаха из госбюджета Азербайджана будет выделено $ 2,2 млрд.:

«Однако неизвестно, как будут распределены траты. Конечно, значительная часть будет направлена на восстановление инфраструктуры. Однако отдельные проекты и средства, которые будут на них выделены, еще не обнародованы».

Minval.az