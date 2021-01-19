19 января президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

Президент Ильхам Алиев сказал:

— Уважаемый господин Генеральный секретарь.

Уважаемые гости.

Приветствую вас в Азербайджане, рад вашему визиту. Я знаю, что вы посещали Агдам и Физули и сами видели те разрушения, которые оккупационные силы совершили в наших городах. Некогда цветущие города Карабаха – Агдам, Физули, где проживали десятки тысяч людей, полностью разрушены. В Физули нет ни одного здания. В Агдаме также все здания снесены, осталась только полуразрушенная мечеть. И то, как я говорил, как выяснилось потом, только для того, чтобы иметь привязку к местности, в качестве ориентира для возможных артиллерийских ударов в случае наступления Азербайджанской армии в этом направлении. Неслучайно иностранные журналисты назвали Агдам «Кавказской Хиросимой». Думаю, то же можно сказать и о городе Физули, да и об остальных городах, которые были под оккупацией. И Зангилан, и Джебраил, и Губадлы практически полностью разрушены. Не только города, но и села. И когда вы ехали в Физули, в Агдам, вдоль дороги вы, наверняка, увидели полностью разрушенные села. Все эти разрушения были совершены после окончания первой Карабахской войны. Именно для того, чтобы уничтожить следы азербайджанского культурного наследия на этих территориях. Также с тем, чтобы не допустить никогда возвращения азербайджанцев на эти территории, а также чисто для воровства, для разграбления. Потому что сняты были оконные рамы, двери, крыши. Все, что можно было унести, вандалы и воры унесли. На тех территориях, где не все разрушено, там проводилась политика искусственного заселения, что является грубейшим нарушением Женевских конвенций и военным преступлением. Причем если в первые годы оккупации прежняя армянская власть скрывала это, то нынешняя армянская власть этим гордилась и демонстративно публиковала в интернете и в своих средствах массовой информации видеоролики о том, как граждане других государств Ближнего Востока армянской национальности приезжают, расселяются в Шуше, в других городах. Тем самым полностью игнорировала не только международные правовые нормы, но и нормы человеческой морали.

Да и о какой морали можно говорить, когда сейчас весь мир видит те разрушения, которые совершили оккупанты. В мире за всю историю человечества было много войн и разрушений, но думаю, что ХХ век не видел таких варварств, вандализма и разрушений, сознательного уничтожения городов и сел.

Что касается других освобожденных территорий, то, например, в Кяльбаджарском, Лачинском районах проходило искусственное заселение как граждан Армении, так и в основном армян из диаспоры. Но когда оккупанты должны были покинуть эти территории в соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября, — у них было время где-то дней 20, — за это время они сжигали дома, которые не они построили, а в которые незаконно вселились, вырубали леса, уничтожали всю инфраструктуру. В Лачинском и Кяльбаджарском районах было более 10 гидроэлектростанций. Все они разрушены. То есть, варварство, другого слова просто найти невозможно, перед глазами всего мира. Когда Азербайджан вернул оккупированные территории, сегодня туда совершают визиты представители международных организаций, посольств, журналисты и видят все своими глазами. Это невиданный вандализм, варварство. Как будто племя дикарей прошлось по этим территориям.

Что касается города Шуша, то в каком он состоянии сейчас, не может никого оставить равнодушным. Потому что эта жемчужина Кавказа, уникальный и неповторимый город, думаю, не только в нашем регионе, но и в мире, полностью в запустении. Мечети разрушены, памятники истории и культуры также, мавзолей Вагифа разрушен, надгробная плита сломана, барельеф Вагифа сломан, бюст уничтожен, Дворец Натаван разрушен, дом Бюльбюля практически в полуразрушенном состоянии, а дома Узеира Гаджибейли уже нет, остались только стены. Это варварство. Это культурный геноцид, и этому нет никакого оправдания. Война закончилась, Азербайджан одержал победу. Но мы никогда не забудем этого и никогда не должны забыть. Поэтому по моему указанию, когда будут восстановлены все наши города, деревни, мы оставим в каждом городе, наверное, квартал, может, большую территорию, такими, какими их оставили оккупанты, с тем чтобы никогда азербайджанский народ этого не забывал, и чтобы следующие поколения помнили, что мы должны беречь свою землю и полагаться только на свои силы.

Мы, конечно же, восстановим все разрушенное на оккупированных территориях. Процесс восстановления начался. Думаю, что в ближайшее время первые шаги, которые мы сделали, будут уже видны. Программа большого возвращения готовится. И думаю, в ближайшее время все мы увидим возрожденные города.

Хотел бы выразить благодарность вам, уважаемый генеральный секретарь, также руководителю ТЮРКСОЙ за поддержку во время войны и после. Неоднократно генеральный секретарь Тюркского совета выступал с заявлениями во время войны — и в самом начале войны вы сделали заявление в поддержку Азербайджана, в поддержку территориальной целостности и суверенитета, нерушимости границ нашей страны, а также заявление о том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это был практически второй день войны. В двадцатых числах октября вы сделали заявление, осуждающее бомбардировку баллистическими ракетами города Гянджа, выразили соболезнование азербайджанскому народу. Также в конце октября вы выступили с заявлением о необходимости урегулирования конфликта в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, а также говорили о нарушении армянской стороной Женевских конвенций. Вы обратились ко мне с письмом, а в начале ноября, 2-го числа, мы с вами в Баку встретились и вы еще раз выразили поддержку Азербайджану. В течение 44 дней четыре раза было сделано официальное заявление от имени генерального секретаря Тюркского совета. Мы это очень высоко ценим. А также то, что вы сейчас находитесь в Азербайджане, что вы посетили освобожденные территории и увидели своими глазами то, о чем слышали, и то, что, наверное, частично видели по телевизору. Поэтому я хотел бы выразить вам благодарность от имени всего азербайджанского народа. Тюркский совет — это та организация, которая больше всех нас поддержала во время войны. Мы также благодарны другим организациям — и Организации исламского сотрудничества, и Движению неприсоединения. Благодарны странам, которые поддержали нас в это время.

Потому, что морально-политическая поддержка в такое трудное время, конечно же, очень много значит для нашего народа и для того, чтобы весь мир еще больше узнал правду о том, что происходило. Одним из результатов нашей победы стало то, что сегодня уже ни у кого нет сомнений в том, в чем была причина войны в начале 1990-х годов, в чем были результаты оккупации, что оккупанты натворили на оккупированных территориях. Поэтому как международное право, как историческая справедливость принадлежности Карабаха Азербайджану, так и сегодня уже воочию увиденное международными средствами массовой информации, международными организациями еще раз подтверждают нашу правоту, которую мы доказывали на протяжении 30 лет и в конечном итоге доказали силой оружия, на поле боя, изгнав оккупантов с наших священных земель.

Я еще раз выражаю вам глубокую благодарность. Я рассчитываю на активное взаимодействие с братскими странами в период восстановления освобожденных территорий. Я уже говорил об этом, что в первую очередь, и не только в первую очередь, а вообще, мы будем привлекать только компании из дружественных стран. Таких в мире большинство, но среди них, конечно, есть и те страны, которые активно поддерживали Азербайджан в период войны и после. Поэтому думаю, что в рамках Тюркского совета, естественно, эта тема будет обсуждаться, и мы будем анализировать произошедшее и строить планы на будущее. Но уже с уверенностью могу сказать, что процесс восстановления территорий будет также поддержан нашими братскими странами. Конечно же, рассчитываю на активную поддержку ТЮРКСОЙ в восстановлении наших исторических и культурных памятников и уверен в этом. Потому что на освобожденных территориях было разрушено около 70 мечетей, разграблены музеи, уничтожена вся социальная инфраструктура. В Агдаме вы, наверное, видели оставшуюся стену Драматического театра. Просто, видимо, устали разрушать. Просто, наверное, сил не хватило дальше. Поэтому доведение до мировой общественности варварств оккупационных сил, именно в плане разрушения нашего культурного исторического наследия, думаю, также будет в центре внимания ТЮРКСОЙ, ровно как и помощь нам в плане восстановления наших исторических и культурных памятников. Этот процесс уже начался.

Что касается Агдамской мечети, уже привлечены специалисты. Также после посещения Шуши несколько дней назад, мною были даны указания для начала работы по восстановлению наших религиозных памятников. Активную роль в этом будет играть Фонд Гейдара Алиева. Также даны инструкции по восстановлению мавзолея Вагифа. Я дал инструкции восстановить его в этом году. Мы планируем провести, восстановить дни поэзии Вагифа в этом году. Провести фестиваль «Хары бюльбюль» в этом году. Неслучайно мною Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана. Думаю, что Шуша после восстановления с ее природой, ландшафтом, историей, историческими памятниками может по праву стать культурной столицей всего региона. Конечно же, рассчитываю, что в следующий ваш визит вы посетите Шушу. Сейчас мы уже строим туда дорогу. В ближайшее время — в этом году будет открыт международный аэропорт. Так что Шуша увидит еще много-много международных мероприятий, будет принимать своих друзей, братьев, как это было на протяжении всей истории.

Еще раз выражаю вам благодарность, спасибо за поддержку и желаю вам всего самого доброго.

Minval.az